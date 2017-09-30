Бабье лето: в Раде разгорелся скандал из-за фото нардепу
2017-09-20 18:55
Бабье лето: в Раде разгорелся скандал из-за фото нардепу
Журналист лишится аккредитации через фото одиозному нардепу.
Народный депутат от “Батькивщины” Александра Кужель попала в очередной скандал. Правда, причиной разборок в Верховной Раде стала не она сама, а ее фото, сделанное журналистом издания “Буквы”, передает Rus.Media. Об этом на своей странице в Facebook написала совладелец “Букв” Екатерина Рошук. Она сообщила, что фотокорреспондент издания разместил на своей странице в соцсети фото нардепа:
Именно через эту фотографию его хотят лишить аккредитации в Верховной Раде. “Батькивщина” пытается подать фото как проявление сексизма”, – отметила Рошук. Она считает, что фото Кужель всего лишь повод, а настоящая причина заключается в том, что накануне Бортакову удалось зафиксировать, как лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко договаривается о встрече с Виктором Балогой, а также других скандальных снимках.
Сама Кужель уже прокомментировала ситуацию. Под постом Рошук нардеп от “Батькивщины” написала: “Сегодня ко мне подошла вице-спикер Оксана Сыроед и возмутилась, что стало нормой работа желтой прессы в ВРУ и недопустимые образы политиков. Она подготовит письмо на Парубия о лишении аккредитации в ВРУ”, – написала она.