Азербайджанец пытался дать взятку пограничнику
В Государственной пограничной службе Украины продолжается внутриведомственная Акция «Свободные от коррупции!», В которой принимают активное участие и пограничники-черниговцы. На днях в международный автомобильный пункт пропуска «Новые Яриловичи» на рейсовом автобусе «С Петербург – Киев »в Украину прибыл 40-летний гражданин Азербайджана. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. Во время проведения с ним собеседования, для установления цели прибытия в Украину, за беспрепятственное пересечение государственной границы иностранец предложил пограничнику денежное вознаграждение в размере 1000 российских рублей. Военнослужащий, проводила собеседование, на предложение денежного вознаграждения ответила отказом, предупредив иностранца об уголовной ответственности за попытку дачи взятки. Учитывая, что в действиях иностранца присутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей 369 Уголовного Кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», об этом были уведомлены сотрудники Репкинского отделения Национальной полиции. После проведения сотрудниками Национальной полиции следственных действий иностранному гражданину было отказано в пропуске в Украину и он был возвращен в Беларусь.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым