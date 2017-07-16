Автоворы обокрали автомобиль на Рокоссовского

magictr | 16.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Происшествие случилось утром 13 июля возле детской поликлиники №2, что по ул. Рокоссовского.

Женщина отлучилась на 10 минут, а когда вернулась, обнаружила, что из салона автомобиля пропали ее вещи.

С авто «Шкода Фабиа» путем взлома сигнализации с помощью специального сканера был украден рюкзак. В нем находились деньги, мобильный телефон и документы.

Источник: Типичный Чернигов

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