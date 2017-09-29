Автомобильный гороскоп с 29 сентября по 1 октября для всех знаков Зодиака
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2017-09-29 09:47
Автомобильный гороскоп с 29 сентября по 1 октября для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп.
Овен
Если ваша машина пока не в гараже, лучше бы вам ее туда поставить. Или на стоянку, которая охраняется. Сейчас достаточно опасный в плане угонов и краж из салона период.
Телец
Не увлекайтесь сейчас во время езды болтовней по телефону. Даже если вы законопослушны и разговариваете исключительно с помощью гарнитуры, внимание во время беседы рассеивается и отвлекается от дорожной ситуации.
Близнецы
Хороший неделю для езды по всем направлениям и на любые расстояния. Если вы задумали дальний вояж, лучше всего в него отправляться в пятницу.
Рак
Вам кажется, что окружающие вас водители слишком часто нарушают правила дорожного движения? Даже если это так, все же не стоит повторять за ними. Ни к чему хорошему это не приведет. А вот аккуратная езда вам никаких проблем не доставит.
Лев
Не стесняйтесь использовать машину даже когда вам предстоит преодолеть минимальное расстояние, или будет считаться, что общественный транспорт удобнее. Вы в любом случае выигрываете – и по скорости перемещения и по комфортности. За рулем вы чувствуете себя отлично.
Дева
Удивительно удачные для автомобилистов, родившихся под знаком Девы, дни. Вы даже в пробки будете попадать намного реже, чем обычно. Позаботьтесь только о наличии бензина в баке и не забывайте документы на машину.
Весы
Опасностей особых не предвидится, но ездить будет тяжело, в первую очередь, из-за пробок. Особенно непростой будет пятница – поездки потребуют максимальной концентрации внимания. Ближе к выходным ситуация изменится к лучшему.
Скорпион
По утверждению звезд, неделя будет для вас достаточно спокойным и приятным. В выходные стоит отправиться в далекое путешествие – хоть на машине, хоть на самолете или пароме, все пройдет удачно.
Стрелец
Вам стоит немного поменять вид автомобиля – заказать новые чехлы на сидения, поколдовать над тонировкой окон или просто вымыть машину. Будьте готовы к тому, что вас неожиданно попросят съездить куда-то далеко по чужим делам, и отказываться будет неловко.
Козерог
В субботу стоит отправиться на автомобиле за город и насладиться видами золотой осени.
Водолей
Для поездок неделя не особенно удачный, а вот для работы на машине – достаточно. Так что можно считать, что звезды на этой неделе благосклонны шоферам, таксистам и занимаются частным извозом. Ну и автомеханики, заодно. Кстати, вашей машине не помешает профилактический осмотр.
Рыбы
Для дальних поездок на этой неделе у вас вряд ли найдется время, а ближние будут особенно хорошо удаваться в понедельник и пятницу. И паркуйтесь аккуратнее, чтобы никого не задеть и не поцарапать.