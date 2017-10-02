Автомобильный гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 для всех знаков зодиака
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2017-10-01 22:43
Автомобильный гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 для всех знаков зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017.
Овен
Достаточно напряженная неделя. Разъездов предстоит много, а ситуацию на дороге простой не назовешь. Пробки, ремонтные работы, осенние лужи. Будьте предельно внимательны за рулем и не нарушайте правила, тогда избежите неприятностей и проблем.
Телец
Помните, что автомобильные воры не дремлют. Не оставляйте ничего ценного в машине, даже если вышли из салона на минуточку. Самые современные устройства против угона и новая сигнализация вам также не помешают.
Близнецы
Ничто и никто, включая других участников дорожного движения, не сможет на этой неделе испортить ваш великолепный автомобильный настроение. Ведь, если вдуматься, даже в пробках можно неплохо провести время: послушать музыку или аудікнигу.
Рак
Относительно спокойная неделя. Особых проблем дорога не предвещает. Постарайтесь все время держать ситуацию под контролем и поменьше суетитесь. Как известно, тише едешь – дальше будешь. И все у вас получится!
Лев
Доверяйте своей интуиции, если в вашу душу почему-то закралось сомнение в правильности выбранного маршрута или удачности перспектив поездки – это не просто так. Дешевле будет прислушиваться к внутреннему голосу, особенно если он не советуют превышать скорость.
Дева
Позаботьтесь о свой автомобиль. Будьте к нему внимательны, чтобы не сказать – ласковые. Купите ему что-нибудь – хотя бы сущую мелочь. Машина любит внимание. Отплатит сторицей. А вот пренебрежение чревато поломками.
Весы
Вас могут посетить мысли о необходимости сменить автомобиль. Особенно хорошо думатиметься на эту тему будет во вторник. Не исключено, что уже в среду вы проснетесь обладателем нового железного коня, причем по хорошей цене.
Скорпион
Неплохой неделя, чтобы решить автопроблеми, к которым у вас до сих пор не доходили руки, а также те, которые никак не поддавались решению ранее. Оформление документов займет минимум времени, а техосмотр пройдет неожиданно удачно. Не упустите шанса.
Стрелец
На эту неделю можно планировать любые автодела и дальние путешествия. Пройдут удачно, и даже серьезных пробок и заторов сумеете избежать. Также не помешает помыть своего железного коня.
Козерог
Хорошая реакция и внимание – вот, что будет вашим наилучшим союзником на этой автонеделе. Так что не стоит вам садиться за руль, не выспавшись, или с головной болью. Особенно в первой половине недели.
Водолей
Не стоит спорить с Мерседесами и Ягуарами по поводу того, кто из вас должен проехать первым. Ведь в случае возникновения между вами прямого контакта, проблем и забот случится хоть пруд пруди, в том числе у вас. Даже если вы и правы.
Рыбы
Если бы на дорогах не было маршруток, нынешняя неделя для представителей вашего знака Зодиака можно было бы считать очень даже удачной. Увы, увы. Смиритесь с тем, что они есть и не отвечайте на хамство хамством. Подобные дуэли на дорогах и на скорости ни к чему хорошему не приведут.