Автомобильный гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября 2017 для всех знаков Зодиака
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2017-09-19 06:47
Автомобильный гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября 2017 для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября 2017.
Овен
Будьте готовы в любой момент внезапно остановиться и включить аварийку. Нет, ничего плохого вам звезды не обещают, просто следует внимательнее отнестись к своему здоровью и здоровью своей машины и не стесняться притормозить, если что-то вас насторожило. Не исключено, что такая осторожность лишней не будет.
Телец
Если не знаете, каким маршрутом лучше добраться до места назначения, не ломайте голову, езжайте наугад. Интуиция не должна подвести. А вот тщательные расчеты, чего бы они не касались, наверное окажутся ошибочными. Да и навигатор может дать сбой и завести не туда.
Близнецы
Наиболее благоприятными для автомобильных поездок дни на нынешней неделе будут вторник, пятница и суббота. В другие дни лучше ходить пешком или ездить на велосипеде. И крайне желательно кататься не одному, а в приятной компании. Тогда не будет скучно даже стоять в пробках.
Рак
Если автомобили – ваша работа – приготовьтесь к тому, что на этой неделе она может оказаться для вас обузой. Особенно в случае неблагоприятных погодных условий. Если же это только хобби и удобное средство передвижения – оттягивает на полную катушку. Но только про осторожность не забывайте.
Лев
К представителям этого знака звезды на этой неделе не слишком благосклонны. Машина может отказаться заводиться или бензин закончится в самый неподходящий момент. Будьте готовы к любым неожиданностям.
Дева
Совершенно неподходящая неделя для покупки или продажи машины. Вы вряд ли сможете дать достаточно адекватную оценку поступающим предложениям и рискуете понести досадные убытки по собственной вине. Так что пока лучше поездить на обычном авто.
Весы
Эта неделя удачна для тех, кто стремится к совершенству. Например, вам наверняка удастся до блеска отмыть свою машину. Кроме того, это неделя высоких скоростей и удачных маневров. Впрочем, вряд ли эти прогнозы стоит брать на вооружение тем, кто не совсем уверенно чувствует себя за рулем.
Скорпион
Неделя для поездок весьма удачный и приятный. Главное – соблюдать правила движения и не проявлять нетерпения, оказавшись в пробке. И она очень быстро рассосется.
Стрелец
Вам на этой неделе следует быть особенно внимательными и осторожными на поворотах, совмещенных с пешеходными переходами. Тем более, что сразу за «зеброй» вас могут с нетерпением ждать сотрудники ГИБДД, которые желают поинтересоваться, помните ли вы, что пешеходов согласно правилам дорожного движения следует пропускать.
Козерог
Если верить звездам, то, за исключением вторника, неделя для автомобилизма не очень удачный. Впрочем, пересаживаться на общественный транспорт совсем необязательно. Главное – следите за тем, чтобы все стекла были максимально чистыми и ничто не закрывало вам обзор и не отвлекало от дороги.
Водолей
Начнется эта неделя, без сомнения, на хорошей ноте. Если вы будете придерживаться скоростного режима и не захотите всех обогнать любой, то и выходные пройдут без проблем.
Рыбы
Не слишком ли давно вы в последний раз были в автосервисе? Хорошо бы в ближайшие дни найти время и заглянуть. Лучше – в самом начале недели. Затем вам будет совсем не до того – звезды сулят много работы и разъездов.