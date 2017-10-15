Автомобильный гороскоп на неделю с 16 по 22 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
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2017-10-15 08:47
Автомобильный гороскоп на неделю с 16 по 22 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 16 по 22 октября 2017.
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Овен
Во вторник и субботу не стоит увлекаться рискованными обгонами. А о том, чтобы обгонять через сплошную линию, даже и не думайте. В лучшем случае штраф заработаете. В остальном неделя обещает быть весьма неплохой. Сотрудники ДПС НЕ будут обращать на вас особого внимания.
Телец
Понедельник-вторник для поездок будут не очень благоприятными, по возможности, вам лучше бы отправиться на работу на общественном транспорте. В четверг вам может понадобится насос или запасное колесо. Проверьте наличие такого полезного груза в машине.
Близнецы
Удачна неделя для поездок по новым местам и осмотра живописных окрестностей. В идеале в такое путешествие вы должны отправиться с любимым человеком. И все пройдет просто отлично.
Рак
Неделя подходит для деловых поездок. Вы быстро и почти без пробок доберетесь туда, куда вам нужно. Однако уезжать все же стоит не в последний момент, чтобы не было соблазна сильно превысить скорость.
Лев
Никакие серьезные неприятности на дорогах вам на нынешней неделе не грозят. Особенно, если вы будете зараннее тормозить перед светофорами, а не пытаться проскочить на мигающий желтый.
Дева
На нынешней неделе вам лучше придерживаться исключительно своих традиционных маршрутов. Если же вдруг волею судеб придется от них отклониться, не поленитесь узнать у друзей и знакомых, не ожидают вас на этом пути какие-то неприятные сюрпризы, типа ремонта дороги или вечно закрытого переезда.
Весы
Ездить на большие расстояния на этой неделе не стоит, по крайней мере – в собственном автомобиле, в качестве водителя, а вот кататься по ближайшим окрестностям по привычному маршруту очень даже можно.
Скорпион
Если вы сумеете на самом начале этой недели убедить себя в том, что поездки на общественном транспорте значительно выгоднее, чем поездки на машине, можете считать, что неделя прожита не зря. Потому что вам действительно удастся сэкономить массу драгоценного времени, плавно перетекает в сэкономленные деньги.
Стрелец
В понедельник и четверг на вашем пути не исключены серьезные пробки. Особенно в утренние часы. В остальном неделя будет спокойной. На досуге проверьте уровень масла в двигателе и позаботьтесь о наличии воды в бачке омывателя.
Козерог
Такое впечатление, что на этой неделе ваш руль будет крутиться сам собой, причем всегда именно туда, куда надо. Коротко говоря, неделю – лучше некуда. Однако вам все-таки не стоит терять концентрацию и отдавать автомобиль на волю ветра и рельефа.
Водолей
Лучше всего для пребывания за рулем сейчас подходят среда и четверг. В выходные же вы будете себя там чувствовать на редкость неуютно. В пятницу обращайте особое внимание на общественный транспорт, особенно если он передвигается по рельсам. Ведь даже если очень захочет – НЕ объедет.
Рыбы
Автонеделя будет на редкость неплохой. За исключением, возможно, четверга. В последние дни можете смело отправляться в дорогу, выключать музыку и наслаждаться звуком мотора вашей машины – лучшей мелодией на этой неделе.