Автомобили, въезжающие из Украины в ЕС с 2018 года должны обязательно иметь техталоном
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2017-09-21 11:30
Автомобили, въезжающие из Украины в ЕС с 2018 года должны обязательно иметь техталоном
С 2018 г. согласно положениям Женевского соглашения 1958 г., директив ЕС и требованиям Соглашения об ассоциации Украины с ЕС все автомобили, въезжающие из Украины в страны-члены ЕС, обязательно должны иметь техталоном
С 2018 г. согласно положениям Женевского соглашения 1958 г., директив ЕС и требованиям Соглашения об ассоциации Украины с ЕС все автомобили, въезжающие из Украины в страны-члены ЕС, обязательно должны иметь талон прохождения технического осмотра транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает Rus.Media.
Также технический осмотр будет обязательным при первой регистрации и перерегистрации транспортного средства.
Сейчас обязательный технический осмотр должны проходить транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки.
Как заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, обязательный технический осмотр транспортных средств в Украине будет вводиться поэтапно.
“Сейчас перед нами стоит задача поэтапного введения обязательного технического осмотра. У нас уже есть соответствующие нормативно-правовые акты, которые вступают в силу в следующем году, и нам нужно качественно подготовиться. Привлекаем лучшие мировые практики и эксперты. Мы хотим, чтобы технический осмотр проводили частные компании, аккредитованные Национальным агентством по аккредитации, имеющих лаборатории, достаточную материально-техническую базу и отвечают всем требованиям, установленным законодательством”, – отметил Лавренюк.
Ранее сообщалось, что Государственная фискальная служба подготовила проект постановления об утилизации старых автомобилей .