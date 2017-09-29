Автомобили Хью Хефнера: какие машины любил основатель Playboy
29.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-29 10:54
Автомобили Хью Хефнера: какие машины любил основатель Playboy
Успешный издатель заработал миллионы, а потому мог позволить и большой особняк и личный самолет, и дорогие автомобили.
В Лос-Анджелесе на 92-м году жизни скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер, передает Rus.Media. Успешный издатель заработал миллионы, а потому мог позволить и большой особняк и личный самолет, и дорогие автомобили. Самые яркие авто Хью Хефнера.
Туристическое купе Maserati Ghibli – одна из самых ярких спортивных моделей 60-х. В топовой версии мощность 4,9-литрового V8 составила 330 л. с.
Как сообщалось, Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни в ночь на 27 сентября. Он умер по естественным причинам в своем доме The Playboy Mansion.