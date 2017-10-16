Автомобили будущего: Toyota готовит к показу 3 минивэна и концепт Wonder-Capsule (фото)
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2017-10-16 07:54
Автомобили будущего: Toyota готовит к показу 3 минивэна и концепт Wonder-Capsule (фото)
В Toyota Wonder-Capsule всего лишь 2,5 м длины и светится в темноте салон.
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На автошоу в Токио представят концепт-кар Toyota Wonder-Capsule, передает Rus.Media. Компактный городской автомобиль разработали совместно подразделение Toyota Auto Body и бренд одежды Anrealage. Новая Toyota Wonder-Capsule достигает всего 2,5 м в длину и 1,3 м в ширину. Двухместный автомобиль привлекает внимание оригинальным дизайном с вертикальным лобовым стеклом и большой площадью остекления.
Двери Тойота открываются против движения. В салоне отсутствует панель приборов, а вся необходимая информация выводится на лобовое стекло. Сиденья и пол обработаны люминесцентным материалом и светятся в темноте. Вместо багажника – небольшой отсек за сиденьями.
Концепт-кар Toyota Wonder-Capsule предназначен, в первую очередь, для служб проката и каршеринга. Он получает из сети информацию о водителя и автоматически подстраивает под него руль и сидение.
Техническая информация о новой Тойота отсутствует. По неподтвержденным данным, это электромобиль.
Toyota Wonder-Capsule
Остальные три концепты представляют собой вариации одного автомобиля и отличаются только назначением. Это однообъемники длиной 4,7 метра, которые своей яйцевидной «головой» переднего отсека напоминают не то минивэн Toyota Alphard, не то фургон Renault Trafic. Все двери у них раздвижные.
Концепт LCV D-Cargo — это коммерческий фургон для службы доставки, причем в ступицу руля встроенный планшетный компьютер.
Концепт LCV D-Cargo
Концепт LCV D-Cargo
Версия LCV Business Lounge — комфортный бизнесвэн для перевозок особо важных персон и переговоров. В задней части салона установлены два массивных кресла.
LCV Business Lounge
Наконец, концепт LCV Athletic Tourer — машина для спортсмена-колясочника, поэтому в салон ведет широченный пандус, на руле смонтирован механизм ручного управления, а в багажном отсеке — пара гоночных инвалидных колясок и места для шлемов.
LCV Athletic Tourer