Автобус с заробитчанками столкнулся с грузовиком, много погибших

despravda | 16.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-16 08:35

Автобус с заробитчанками столкнулся с грузовиком, много погибших
Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 14 октября, вблизи города Пр’євідза.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

В Словакии микроавтобус с заробитчанками столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб водитель и семь пассажирок, передает Rus.Media.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 14 октября, вблизи города Пр’євідза, сообщает DW.

“В воскресенье, 15 октября, 49-летняя женщина, одна из пассажиров скончалась в больнице, несмотря на усилия медиков спасти ей жизнь. В результате столкновения водитель микроавтобуса и шесть женщин, которые находились в салоне, погибли на месте аварии”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, водитель грузовика испытал легких повреждений.

Микроавтобусом возвращались домой женщины, которые работали сиделками людей пожилого возраста в соседней Австрии. Все работницы родом из Словакии.

По предварительным данным следователей, причиной аварии могло быть то, что один из водителей уснул за рулем.

Похожие записи

Об авторе

despravda