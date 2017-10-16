Автобус с заробитчанками столкнулся с грузовиком, много погибших
2017-10-16 08:35
Автобус с заробитчанками столкнулся с грузовиком, много погибших
Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 14 октября, вблизи города Пр’євідза.
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В Словакии микроавтобус с заробитчанками столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб водитель и семь пассажирок, передает Rus.Media.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 14 октября, вблизи города Пр’євідза, сообщает DW.
“В воскресенье, 15 октября, 49-летняя женщина, одна из пассажиров скончалась в больнице, несмотря на усилия медиков спасти ей жизнь. В результате столкновения водитель микроавтобуса и шесть женщин, которые находились в салоне, погибли на месте аварии”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, водитель грузовика испытал легких повреждений.
Микроавтобусом возвращались домой женщины, которые работали сиделками людей пожилого возраста в соседней Австрии. Все работницы родом из Словакии.
По предварительным данным следователей, причиной аварии могло быть то, что один из водителей уснул за рулем.