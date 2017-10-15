Австралийские пожарные разделись. Причина поистине благородная, пожалуй, ты бы сделал так же!
2017-10-15 17:06
Австралийские пожарные разделись. Причина поистине благородная, пожалуй, ты бы сделал так же!
Поступок, который вызывает уважение.
Если ты из тех, кто несмотря на свой взрослый возраст с нетерпением ждет Нового года, спешим тебя порадовать — теперь у тебя есть еще одна причина делать это, передает Rus.Media .
В продаже скоро появится перекидной календарь на следующий год с горячими австралийскими пожарными. Разве могут такие красавцы оставить какую-нибудь девушку равнодушной? Сомневаюсь.
Представляем тебе эти очень и очень горячие снимки. Готова? Если что — мы тебя предупредили.
Уже 24 года австралийские пожарные обнажаются с единственной целью — собрать деньги на благотворительность.
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В этом году все снялось 65 красавцев, фото некоторых из них мы любезно представляем тебе.
На этот раз помимо роскошных мужчин мы можем увидеть и милых зверушек. Чем не красота?
Для того, чтобы попасть на календарь, пожарным необходимо было долгое время тренироваться в спортзале.
Результат превзошел ожидания: им удалось не только покорить женские сердца по всему миру, но и собрать 2,5 миллиона долларов.
Как по мне, то это отличная идея. И деньги собраны, и мужчины блеснули, и женщины особенно довольны.
Хотела бы ты увидеть нечто подобное в своей стране?