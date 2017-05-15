Авиаудар по сирийскому городу унес не менее 23 жизни гражданских и боевиков ИГ
Авиаудары, совершенные вероятно международной коалицией под руководством Соединенных Штатов Америки, утром понедельника, 15 мая, по подконтрольной террористам “Исламского государства” (ИГ) территории восточной сирийской провинции Дайр-эз-Заур привели к смертям 23 человек. Большинство из погибших – гражданские, сообщает агентство новостей Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
По данным наблюдателей, воздушный удар по городу вблизи иракской границы попал в жилые кварталы и мечеть. Местные активисты, на которых ссылается информагентство AP, заявляют о не менее 20 погибших мирных жителей, еще десятки человек ранены. Ряд групп забрасывает атаку коалиции под руководством США, которая борется с ИГ, независимых подтверждений этим данным нет. Сообщается также, что погибшие – вынужденные переселенцы из Ирака и Сирии. Центр мониторинга добавляет, что среди погибших есть и боевики ИГ.
Напомним, что в начале мая во время согласования “зон деэскалации” в Сирии, так называемые “страны-гаранты” (Россия, Турция и Иран) заявляли, что авиации коалиции под руководством США “позволят” действовать, но только против экстремистской ИГ. В Пентагоне на это ответили, что создание “зон деэскалации” не повлияет на кампанию против ИГ в Сирии.