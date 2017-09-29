Авиакатастрофа военного самолета под Хмельницким: названа вероятная версия ЧП
2017-09-29 17:55
Авиакатастрофа военного самолета под Хмельницким: названа вероятная версия ЧП
Жертвами трагедии стали двое людей.
Военная прокуратура Украины еще не озвучила точную причину падения самолета Л-39, который потерпел крушение под Хмельницким, однако допустила влияние внешнего фактора, передает Rus.Media.
Об этом с места события сообщил корреспондент “112 Украина”.
“Военная прокуратура открыла уголовное производство (по ст. 416 УК “Нарушение правил полета и подготовки к ним”), но о версиях они не берутся говорить, заявив, что не исключают какого-либо внешнего фактора”, – сказала журналист.
Точные причины будут озвучены не ранее, чем через месяц.
На месте ЧП продолжаются поиски обломков судна. Также задействованы квадрокоптери и самолеты.
Уточняется, что обломки самолета разбросаны как минимум в радиусе километра.