Авиакатастрофа военного самолета под Хмельницким: названа вероятная версия ЧП

despravda | 29.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-29 17:55

Авиакатастрофа военного самолета под Хмельницким: названа вероятная версия ЧП
Жертвами трагедии стали двое людей.

Военная прокуратура Украины еще не озвучила точную причину падения самолета Л-39, который потерпел крушение под Хмельницким, однако допустила влияние внешнего фактора, передает Rus.Media.

Об этом с места события сообщил корреспондент “112 Украина”.

“Военная прокуратура открыла уголовное производство (по ст. 416 УК “Нарушение правил полета и подготовки к ним”), но о версиях они не берутся говорить, заявив, что не исключают какого-либо внешнего фактора”, – сказала журналист.

Точные причины будут озвучены не ранее, чем через месяц.

На месте ЧП продолжаются поиски обломков судна. Также задействованы квадрокоптери и самолеты.

Уточняется, что обломки самолета разбросаны как минимум в радиусе километра.

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