Авиакатастрофа в Конго: погибшими украинцами оказались летчики
2017-10-01 17:59
Авиакатастрофа в Конго: погибшими украинцами оказались летчики
Пилоты работали по контракту.
Жертвами крушения АН-12 в Конго стали три гражданина Украины, передает Rus.Media. Это были украинские пилоты, которые работали по контракту. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь украинского миротворческого континента в Демократической республике Конго Виктор Ануфриев.
– Это был самолет АН-12 конголезских авиакомпаний, который работает на Минобороны Конго. На борту было три украинца-летчика, которые работали по контракту. Все старшего возраста, – сообщил Ануфриев в комментарии агентству.
Как это было
Днем 30 сентября в столице Конго сразу после взлета разбился самолет Ан-12 для Вооруженных сил страны. На борту были 10 человек. Катастрофа произошла в аэропорту столицы страны — Киншаса. Трагедия произошла во время набора высоты.
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