Авария на регулируемом переезде: погиб водитель «Запорожца»
01.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
На 749 км перегона Нежин-Носовка в Носовском районе на регулируемом переезде между станциями Опытное и Носовка в 12 час. 42 мин. 31 мая произошло столкновение пассажирского поезда №53 сообщением «Санкт-Петербург-Киев» с легковым автомобилем «ЗАЗ-968». Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В результате происшествия водитель автомобиля 1943 года погиб на месте происшествия. Задержка движения поездов составила: пассажирского поезда №53 сообщением «Санкт-Петербург – Киев» – 42 минуты, электропоезда №6921 сообщением «Нежин – Киев» – 15 минут.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым