Авария в Харькове: десятки тысяч жителей остались без воды
07.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-06 21:23
Авария в Харькове: десятки тысяч жителей остались без воды
Пострадал самый населенный район города.
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Почти 200 000 жителей Харькова утром остались без воды из-за аварии на водопроводе, передает Rus.Media. Прорвало в самом населенном районе – Салтовке. Фонтан высотой в шесть этажей более двух часов бил из-под асфальта. Местные жители уверяют, что вода из трещины в асфальте сочится уже неделю. Аварийщики приехали только накануне аварии, но ремонтировать небольшой прорыв не захотели. Зато потом, чтобы устранить последствия ЧП, пришлось отключить воду в половине многоэтажек крупнейшего жилого района Харькова – всего здесь проживает 400 000 человек.