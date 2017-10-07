Авария на Ривненской АЭС: отключен третий энергоблок
07.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-07 11:50
Авария на Ривненской АЭС: отключен третий энергоблок
На данный момент специалисты ищут причину выхода из строя турбогенератора.
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Третий энергоблок Ровенской атомной станции пришлось отключить от энергосети из-за отключения турбогенератора. Об этом в субботу, 7 октября, сообщили в пресс-службе “Энергоатома”, передает Rus.Media.
“7 октября в 3:56 энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС отключен от энергосети из-за отключения турбогенератора ТГ-5”, – говорится в сообщении.
В Энергоатоме уверяют, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории находится в пределах действующих норм. Специалисты ищут причины данного события.