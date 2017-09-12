Атрошенко сравнил Чернигов с бомжом
На утренней совещании в Черниговском городском совете сегодня, 12 сентября, городской председатель Владислав Атрошенко рассказал о стратегической экономии государственных денег и сравнил Чернигов с несчастным бомжем.
«Чернигов, как бомж, который шел и нашел 100 гривен. Вроде бы и есть, но за эти деньги нереально что-то сделать. Нужны государственные программы. По бюджету я не знаю, как мне тягаться с Днепром или Киевом», – отметил Владислав Атрошенко.
Городской голова призвал подчиненных максимально экономить бюджетные средства. В то же время в Чернигове в последнее время наблюдается циничное проворачивания коррупционных сделок, связанных с хищением именно государственных средств.
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Alexey Balandin