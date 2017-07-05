Атрошенко сделал «сенсационное» заявление о ремонте дорог под дождем
05.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговцы в социальной сети обнародовали фотографии, на которых ремонтные работы в областном центре выполняют во время дождя. Впрочем, оказывается, на самом деле подобные методы имеют право на существование и допустимые.
Об этом во время утреннего совещания в Черниговском городском совете заявил городской председатель Владислав Атрошенко.
«Работы ведутся во время ливня – это чушь. Я читал публикации. Подрядная организация берет на себя обязательства правильно все делать. Если небольшой будет капать дождь, то нет никаких опасностей для городского бюджета. Публикации эти ненужные», — заявил мэр.
Как известно, фотодоказательства ремонта дорог под дождем обнародовал черниговец Валерий Сорокин.
Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым