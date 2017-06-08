Атрошенко считает, что Богдана Хмельницкого повернули неправильно
08.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко на еженедельной планерке в городском совете поделился своими впечатлениями после прогулки в сквере имени Хмельницкого. В частности, он сказал, что у него сложилось впечатление, что памятник выдающемуся гетману развернули неправильно. Ведь в школу № 3 он стоит спиной, а лицом в городской отдел полиции. Атрошенко посоветовал развернуть памятник хотя бы еще на три градуса. «Но, смотрите, чтобы потом не было разговоров, что мы за 700000 снова его вертим. Это рабочие моменты », – отметил городской голова. Также он дал указания хорошо закрутить винты на лавочках в сквере и покрасить их в коричневый цвет, чтобы горожане их выкрутили.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым