Атрошенко рассказал о судьбе муниципальной полиции
13.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Если будет официальное распоряжение по поводу убрать слово «полиция» из названия муниципальных и общественных формирований, то КП «Муниципальная полиция» Черниговского городского совета будет переименована. Об этом сегодня, 13 июня, во время утреннего совещания заявил мэр Владислав Атрошенко. «Чтобы была максимальная тесное сотрудничество с муниципальной полицией. В части хотя бы поддержания ее в профильной работе. Просьба к полицейских ни относиться «ревностно» к этому подразделению. Где-то слышал высказывания со стороны советника министра, что название «полиция» не должна быть. Если проблема, то сделаем стражу муниципальную ».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым