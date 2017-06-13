Атрошенко положил глаз на помещение полиции
13.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Помещение Черниговского городского отдела полиции, расположенного по улице Шевченко, 13, находится в аварийном состоянии и требует ремонта. Об этом сегодня, 13 июня, во время утреннего совещания в Черниговском городском совете рассказал мэр Владислав Атрошенко. «Это помещение уже давно в аварийном состоянии. Давайте думать, что нам делать, чтобы его спасти. Надо думать и проектантам. Помощь из городского бюджета также должно быть. Мы с Алехиным обсуждали этот вопрос. Формально – это наше помещение, коммунальное. Надо пригласить проектантов », – отметил городской голова.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым