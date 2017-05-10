Атрошенко недоволен работой городских фонтанов
На утреннем совещании, проходившем в городском совете, мэр Атрошенко признался, что не доволен работой городских фонтанов. Потому что с каждым днем они становятся все грязнее. Особенно пешеходный, который собирает вокруг себя не только жителей и гостей города, но и лужи и грязь. «Вчера или, может, позавчера я наблюдал за фонтанами, – возмущенно сказал присутствующим в зале коллегам городской голова. – Во-первых, выливается очень много воды за периметр фонтана, во-вторых, вода попадает на газоны. Там же бегают дети, все превращается в месиво, стоят лужи. Мне все это не нравится ». Присутствующий на совещании начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Ярослав Куц предложил вообще отключать фонтаны, когда на улице сильный ветер, а вечером наблюдать за ними. Впрочем, проблемы с лужами и грязью это вряд ли решит. Поэтому Атрошенко поручил ответственным за работу фонтанов то придумать, чтобы черниговские фонтаны снова стали чистыми.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым