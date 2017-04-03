Атрошенко начал войну против «Шанхая»
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко, возмущен отсутствием платы за землю от черниговского рынка «Шанхай», решил организовать настоящую войну против неплательщиков местных налогов. Особое внимание мэр сказал уделить субъектам, не платили до 2014 года. Он поручил юристам городского совета написать обращение к экономической полиции, прокуратуры и других силовых ведомств, отметив: «Если не хотят платить налоги, пусть отвечают за это личным имуществом». Атрошенко сказал завести на неплательщиков специальные таблички, где будет указано площадь территории и оценочную стоимость по годам. Сумма неуплаченных налогов в Чернигове составляет примерно 50-60 миллионов. Акционером помещений под рынком «Шанхай» является черниговский бизнесмен Сергей Кнуренко. Напомним, в него в 2005 году уже были политические разногласия с Владиславом Атрошенко, который тогда занимал должность председателя Черниговской ОГА.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
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