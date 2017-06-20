Атрошенко хотел заставить патрульных фотографировать машины на «Золотом берегу»
Автомобили, припаркованные в зеленой зоне и в другом запрещенном месте, стоит фотографировать и уже потом с наличием фотодоказательств штрафовать. Об этом сегодня, 20 июня, во время утреннего совещания в Черниговском городском совете заявил мэр Владислав Атрошенко. «В выходные дни на пляже« Зеленый берег »за пределами парковки стоят десятки автомобилей. Припаркованные в зеленой зоне. Патрульные поймают одного, а остальные стоит. Возможно, стоит фотографировать их и потом штрафовать », – отметил Владислав Атрошенко. Впрочем начальник управления патрульной полиции в Чернигове Александр Леонов отметил, что действующее законодательство не позволяет штрафовать за наличием фотографий. Главный патрульный полицейский Чернигова пообещал разобраться с ситуацией на пляже. Мэр также отметил, что к этой «борьбы» стоит также присоединиться общественности.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым