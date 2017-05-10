Атрошенко хочет облагородить зеленую зону возле ЗАГСа
10.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Зеленая зона возле Дворца торжественных событий, начиная от улицы Шевченко и до Пушкина, станет красивой и облагороженной. Сегодня утром этого захотел мэр Владислав Атрошенко. В управления, которые, собственно, заниматься обустройством места, где зарождаются черниговские семьи, на утренней планерке мэр обратился с просьбой подготовить эскиз вида городского ЗАГСа после того, как над зеленым площадкой поколдует специалисты. Поэтому, какой будет самая романтичная территория Чернигова и когда начнутся отделочные работы – пока не известно. Знаем одно: Атрошенко захотел украсить территорию Дворца торжественных событий уже в этом году.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым