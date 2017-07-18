Атрошенко добрался до Болдиных гор
На Болдиных горах уже давно необходимо навести порядок, убежден черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.
По его словам, это особенное для черниговцев и туристов место нуждается в реконструкции и обновлении.
Об этом глава города отметил на утреннем совещании.
«В Чернигове много талантливых людей, художников, впрочем, предложить какую-то хорошую идею городу, к сожалению, они не могут. Болдины горы и все, что находится рядом, уже давно надо реконструировать», – отметил мэр.
Также город должен решить и судьбу барельефов, стоящих у подножия Болдиных гор.
Напомним, два барельефы в прошлом году были демонтированы в рамках Закона «О декоммунизации».
«Я, честно говоря, жалею, что мы убрали те два барельефы, потому что сначала надо было что-то предложить, а уже тогда их снимать. Эта территория имеет торжественный вид, впрочем, для города ее необходимость почти нулевая, поэтому, возможно, надо полностью обновить эту территорию, возможно, убрать отсюда все барельефы», – отметил городской голова. А вот когда именно архитекторы и строители должны начать реконструкцию Болдиных гор, мэр конкретных дат не называл.
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