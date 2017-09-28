“Атлетик” – “Заря”: где и когда смотреть матч Лиги Европы
28.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-28 14:34
“Атлетик” – “Заря”: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Сегодня состоится матч второго тура Лиги Европы.
Заря 28 сентября проведет поединок 2-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором на выезде встретится с Атлетиком, передает Rus.Media.
В прямом эфире в Украине этот матч покажет телеканал Футбол 1.
20.00 “Атлетик” (Бильбао) – “Заря” (Луганск) – ТК “Футбол 1”
Отметим, что матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы между Атлетико и Зарей состоится 28 сентября в городе Бильбао на стадионе Сан Мамес. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.