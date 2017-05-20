Атака на авиабазу в Ливии: не менее 140 погибших
Ливии грозит новое обострение между восточным и западным правительствами. Поддерживаемый ООН правительство в Триполи заявил о проведении расследования. Глава минобороны отстранен от исполнения обязанностей.
В результате нападения на авиабазу Брак аль-Шати на юге Ливии погиб по меньшей мере 141 человек. 103 из погибших – солдаты генерала Хафтара, который поддерживает власть в Бенгази – один из конкурирующих правительств страны. “Солдаты вернулись с военного парада и были невооруженными”, – пояснил представитель неофициального правительства страны. Остальные погибшие – гражданские, которые работали на базе или находились неподалеку, пишет информагентство AFP. Часть гражданских массово казнили.
Нападение в четверг, 18 мая, очевидно, поступило группировки, известное как “Третья сила”, пишет информагентство Reuters. Группировка формально находится в союзе с западным правительством в Триполи. Западный правительство национального единства, который пользуется поддержкой ООН, заявил о создании следственной комиссии и о временном отстранении своего министра обороны от должности до выяснения обстоятельств инцидента.
После свержения режима Муаммара Каддафи осенью 2011 года Ливия погрузилась в гражданское противостояние между многими вооруженными группировками. В марте 2017 ливийские военизированные группировки, которые поддерживают правительство национального единства во главе с Фаиз Сарраджем, и его противники, которые поддерживают непризнанный правительство национального спасения, согласились прекратить огонь в столице государства Триполи .