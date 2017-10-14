Астропрогноз на октябрь – берегите свои тайны
Знаковым днем, с точки зрения астрологии, был день 10 октября — именно тогда Юпитер начал свой путь через знак Скорпиона, а за ним и Меркурий, и Венера, и Марс. И этот “поход”, с одной стороны, предвещает наведения порядка в наших головах и в нашей жизни. А с другой, этот месяц грозит разоблачением всего сокровенного, скрытого: связей, дел, средств, договоренностей. Поэтому возможны скандалы, интриги, расследования, даже громкие международно-шпионские – настолько мощно пройдут по бедному Скорпиону те планеты.
Но если на душе нет ни греха, ни страха, октябрь принесет много удачных перемен, обещают специалисты Школы астрологии Елены Осипенко. Говорят, это месяц тех, кто силен не кошельком, а духом – им помогать даже разоблачительный Юпитер.
Итак, новые дела лучше начинать на растущей Луне: 1, 2 (кроме 14:14-17:25), 3, 20, 21 (кроме 15:22-17:19), 22 (кроме 14:36-14:55), 25, 26 (кроме 15:46-17:47), 28 (14:50-21:00), 29 (11:50-18:20), 30 (после 9:20), 31. На убывающей Луне благоприятные дни: 6 (кроме 13:30-15:10), 7, 10, 15 (после 14:17), 17 (до 14:28), 18 октября.
19 октября в 22:12 – Парень. К 23:10 – в первый час первого лунного дня – астрологи советуют спланировать на месяц задуманное. Ну хотя бы просто упорядочить в голове тоже полезно.
Стричься хорошо, когда Луна во Льве и Деве: 1, 2 (до 14:15), 7, 8 (до 16:45), 10, 14 (до 13:10), 15 (после 14:17), 16, 17 (до 14:30), 18.
Идти к косметологу на чистку или делать эпиляцию лучше на убывающей Луне: с 6 по 19 (кроме 11-17).
Красить волосы, делать маски, процедуры для красоты советуют на Молодом месяце: с 1 по 5 и с 20 по 31 октября.
Маникюр, педикюр: 25, 26 и 27 октября (до 16:00).
Стирать следует с 6 по 19, особенно в дни Воды: 11, 12 октября.
Уборка пройдет легко в дни Воздуха: 9, 10, 18, 19 октября.