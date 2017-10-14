Астрономам удалось заснять редкий вид молнии “Гигантский джет” (видео)
2017-10-14 11:43
Астрономам удалось заснять редкий вид молнии “Гигантский джет” (видео)
Мощная молния ударила в горы Мауна-Кеа.
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На Гавайях астрономы сняли на видео редкий вид молнии, известный как «гигантский джет». Молния образовалась примерно в 80 километрах над землей и ударила в горы Мауна-Кеа, передает Rus.Media.
По словам сотрудников местной обсерватории Gemini, молния такого размера раньше никогда не фиксировалась на видео.
Отмечается, что молния ударила в гору высотой больше 4 км. Значит, молния была, как минимум, в 17 раз больше, чем Мауна Кеа — самая высокая точка Гавайского архипелага.
На видео также можно рассмотреть след от гравитационных волн в мезосфере.
Гигантский джет представляет из себя конусообразную трубу, которая возникает в верхних слоях атмосферы над грозовым фронтом. Обычно эти молнии зарождаются примерно на высоте 40-60 километров над уровнем моря.