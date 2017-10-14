Астронавты показали трюки из спіннером в космосе (видео)

despravda | 14.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-14 10:35

Астронавты показали трюки из спіннером в космосе (видео)
Это прекрасный способ поэкспериментировать с законами движения Ньютона.

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Этот момент, когда спіннер добрался до космоса, и все трюки на Земле теперь выглядят очень примитивно, передает Rus.Media.

К Международной космической станции тренды доходят с задержкой, поэтому не удивительно, что спіннер оказался на борту только сейчас. Астронавты решили не терять времени и вовлечь эту игрушку для научных целей. Рэнди Бреснік даже поделился видео, как взрослые серьезные мужчины демонстрируют различные трюки со спіннером.

“Фіджет-спіннер в космосе! Как долго он крутится? Я не уверен, но это прекрасный способ поэкспериментировать с законами движения Ньютона”.

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