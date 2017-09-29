Астронавт из Великобритании Хелен Шарман назвал Секс – ключевой угрозой колонизации Марса

despravda | 29.09.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-09-29 14:14

Астронавт из Великобритании Хелен Шарман назвал Секс – ключевой угрозой колонизации Марса
На Красную планету экипаж должен включать представителей одного пола.

Астронавт из Великобритании Хелен Шарман заявила о том, что колонизацию Марса должны совершать люди одного пола, передает Rus.Media.

По мнению ученого, в какой-то момент разнополые миссии неизбежно начнут заниматься сексом, что отрицательно повлияет на результате миссии, передает The Sun.

Издание сообщает, что Шарман исследовала данные о поведении людей, которые длительное время находились в изоляции. Целью этой работы было итоговое формирование рекомендаций по составу экипажа.

В итоге оказалось, что между астронавтами разных полов чаще возникали неуставные отношения.

Также Шарман подчеркнула, что это, в свою очередь, может привести к непредвиденным последствиям, как беременность. Таким образом, личные отношения значительно затруднят работу экипажа.

При этом, подытожив свои доводы, Шарман заявила о превосходстве команды, включает исключительно женщин. В такой команде, по ее мнению, конфликты будут возникать реже.

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