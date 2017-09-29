Астронавт из Великобритании Хелен Шарман назвал Секс – ключевой угрозой колонизации Марса
2017-09-29 14:14
Астронавт из Великобритании Хелен Шарман назвал Секс – ключевой угрозой колонизации Марса
На Красную планету экипаж должен включать представителей одного пола.
Астронавт из Великобритании Хелен Шарман заявила о том, что колонизацию Марса должны совершать люди одного пола, передает Rus.Media.
По мнению ученого, в какой-то момент разнополые миссии неизбежно начнут заниматься сексом, что отрицательно повлияет на результате миссии, передает The Sun.
Издание сообщает, что Шарман исследовала данные о поведении людей, которые длительное время находились в изоляции. Целью этой работы было итоговое формирование рекомендаций по составу экипажа.
В итоге оказалось, что между астронавтами разных полов чаще возникали неуставные отношения.
Также Шарман подчеркнула, что это, в свою очередь, может привести к непредвиденным последствиям, как беременность. Таким образом, личные отношения значительно затруднят работу экипажа.
При этом, подытожив свои доводы, Шарман заявила о превосходстве команды, включает исключительно женщин. В такой команде, по ее мнению, конфликты будут возникать реже.