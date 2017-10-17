Aston Martin рассекретил серийный гиперкар Valkyrie (ФОТО)
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2017-07-12 17:51
Aston Martin рассекретил серийный гиперкар Valkyrie (ФОТО)
Гиперкар Aston Martin Valkyrie все ближе к серийному воплощению.
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Мы уже видели концепт-кар, впервые показанный на Женевском автосалоне 2017 года, а до этого англичане в общих чертах рассказали нам о технической стороне проекта. В нем участвует множество сторонних фирм, но основная роль отведена техническому директору Ред Булла Едріану Ньюи и шеф-дизайнеру компании Aston Martin Мареку Райхману.
Это будет эксклюзивный автомобиль. В дорожной версии сделают 150 машин, а в гоночной – 25. По неофициальным данным, которые фигурируют в британской прессе, ценник составит минимум 2,5 млн фунтов стерлингов.
Среднемоторный гиперкар получит гибридную силовую установку – атмосферный бензиновый V12 6.5 плюс электродвигатель фирмы Rimac. Вероятно, суммарная отдача превысит 1100 сил, а снаряженная масса составит почти тонну.