Aston Martin презентовал новый 603-сильный родстер (фото)
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2017-02-02 18:19
Aston Martin презентовал новый 603-сильный родстер (фото)
Британская марка Aston Martin презентовала новый 603-сильный родстер Vanquish S Volante.
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Автомобиль построен на базе спортивного купе Vanquish S, представленного в ноябре прошлого года, поэтому он также характеризуется увеличенной мощностью и улучшенной аэродинамикой, сообщается на официальном сайте. Новинку также укомплектовали 6.0-литровым V12, правда его мощность составляет 603 л. с, что на три лошадиные силы больше, чем в купе, передает Rus.Media.
Кузов родстера изготовлен из углеродного волокна, а его аэродинамический обвес обзавелся двумя воздухозабоорниками и задним диффузором, что обеспечивает лучшую стабильность на дороге. Салон обшит черной кожей и украшен вставками из углеродного волокна. Также автомобиль укомплектовали новейшей мультимедийной системой и спутниковой навигацией.