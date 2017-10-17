Aston Martin презентовал новый 603-сильный родстер (фото)

despravda | 17.10.2017 | Авто | Комментариев нет
  • Главная
  • Авто

2017-02-02 18:19

Aston Martin презентовал новый 603-сильный родстер (фото)
Британская марка Aston Martin презентовала новый 603-сильный родстер Vanquish S Volante.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+

Автомобиль построен на базе спортивного купе Vanquish S, представленного в ноябре прошлого года, поэтому он также характеризуется увеличенной мощностью и улучшенной аэродинамикой, сообщается на официальном сайте. Новинку также укомплектовали 6.0-литровым V12, правда его мощность составляет 603 л. с, что на три лошадиные силы больше, чем в купе, передает Rus.Media.

 

 

Кузов родстера изготовлен из углеродного волокна, а его аэродинамический обвес обзавелся двумя воздухозабоорниками и задним диффузором, что обеспечивает лучшую стабильность на дороге. Салон обшит черной кожей и украшен вставками из углеродного волокна. Также автомобиль укомплектовали новейшей мультимедийной системой и спутниковой навигацией.

Похожие записи

Об авторе

despravda