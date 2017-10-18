Aston Martin полностью обновить модельный ряд к 2020 году
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2015-04-23 12:47
Aston Martin полностью обновить модельный ряд к 2020 году
Модельный ряд английского автомобильного бренда Aston Martin будет полностью обновлен к 2020 году.
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Модельный ряд английского автомобильного бренда Aston Martin будет полностью обновлен к 2020 году. Об этом на автосалоне в Шанхае заявил руководитель компании Энди Палмер, представляя бизнес-план под названием Second Century, сообщает World Car Fans. По словам топ-менеджера, это будет самый крупный инвестиционный проект за всю историю Aston Martin, которая насчитывает 102 года.
Также Палмер отметил, что модельная линейка компании будет расширена за счет трех новых автомобилей. Кроме этого значительные финансовые средства Aston Martin вложит в разработку собственных силовых агрегатов и трансмиссий.
Напомним, в январе 2015 года стало известно, что итальянская фирма Investindustrial SpA готова инвестировать крупные средства в английский автомобильный бренд Aston Martin. Компания приобрела 37,5% акций британского автопроизводителя в 2012 году. Помимо итальянского фонда, другими основные акционеры Aston Martin являются кувейтские компании Investment Dar и Adeem Investment Co.
«Мы всегда готовы принять участие в проектах Aston Martin. Если компании нужны финансы, то мы готовы их предоставить», – ранее рассказал член правления фонда Андреа Бономи. Он добавил, что благодаря инвестициям Aston Martin сможет конкурировать с основными игроками на рынке.
Отметим, что на данный момент Aston Martin не входит ни в один из мировых концернов. Из-за ограниченных финансовых средств автопроизводителю тяжело конкурировать со своими основными соперниками Bentley (Volkswagen Group), Maserati (Fiat Chrysler) и Rolls-Royce (BMW Group).
Объем последней крупной инвестиции в развитие английского бренда составил 500 млн фунтов стерлингов. Все средства были направлены на обновление текущих моделей. В том числе, деньги пошли на разработку преемника спорткара DB9. Презентация новинки запланирована на конец 2016 года.