Aston Martin DB11 сделали кабриолетом (фото)
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2017-10-15 21:26
Aston Martin DB11 сделали кабриолетом (фото)
Компания Aston Martin представила открытую версию спорткара DB11 с приставкой Volante в названии, опускающимся за 14 секунд мягким верхом и турбированным двигателем Mercedes-AMG.
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Главное отличие Volante купе от DB11 — мягкий складной верх, который доступен в четырех цветах и при необходимости может закрыться за 16 секунд. В качестве материала для внутренней стороны крыши использовалась алькантара, что делает кожаный салон спорткара еще более роскошным. Уже в стандартной комплектации кожаные сиденья оснащены функцией подогрева, а за дополнительную плату можно установить и вентиляцию. В стандартную комплектацию также входит информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем. В качестве опции можно заказать акустику Bang & Olufsen с тринадцатью динамиками, передает Rus.Media.
Особенностью Aston Martin Volante стали крепления Isofix на заднем сидении для детского автокресла. На выбор клиентам предлагается несколько вариантов отделки салона.
Спорткар оснастили четырехлитровым бензиновым мотором V8 разработки Mercedes-AMG мощностью 503 к. с. и крутящим моментом 657 Н·м, работающим в сочетании с 8-диапазонным «автоматом», а также системой контроля вектора тяги. Максимальная скорость кабриолета — 300 км/ч, а разгон с 0 до 100 км/ч занимает 4.1 сек. При этом масса DB11 Volante — 1 870 кг, что на 26 кг меньше открытой версии Aston Martin DB9 .
Заказы на спорткар DB11 компания Aston Martin Volante принимает уже сейчас. Стоимость автомобиля начинается от 261 495 долларов. Поставки начнутся весной 2018 года.