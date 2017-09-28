Астероид 2012 ТС4 пролетит в 10 раз ближе к Земле, чем находится Луна
2017-09-19 10:11
Астероид 2012 ТС4 пролетит в 10 раз ближе к Земле, чем находится Луна
«Астероид, составляет в диаметре около 40 метров, пролетит мимо земли 12 октября
Космический гость вдвое больше челябинского метеорита
Астероид 2012 ТС4 должен пролететь всего лишь в 44880 километров от Земли. Это очень маленькая дистанция, для сравнения: расстояние от земли до Луны составляет 384 403 километра.
«Астероид, составляет в диаметре около 40 метров, пролетит мимо земли 12 октября
В сравнении с другими ТС4 совсем небольшой, но он единственный пролетит так близко от Земли », – рассказали« URA.RU »на кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды УрФУ. Ученые установили, что ТС4 несется в космосе со скоростью 27540 километров в час.
Отметим, челябинский метеорит, упавший в 2013 году, был вдвое меньше нынешнего, его диаметр равнялся 19 метрам. Тогда пострадало полторы тысячи человек, а ударная волна повредила до 7000 зданий в городе.
Если все бывшие небесные тела, которые регулярно пролетают мимо нашей планеты, были действительно лишь потенциально опасны, то 2012 ТС4 может представлять реальную угрозу. Все потенциально опасные астероиды пролетают на расстоянии миллионов километров, а небесное тело, которое появится возле Земли 12 октября, пролетит всего в 44880 километров от планеты.
В предыдущий раз ТС4 пролетел мимо земли в 2012 году. Тогда он был вдвое дальше, на расстоянии 94800 километров от планеты. Астероид 2012 TC4 является удлиненным и Швидкообертаюча объектом. Сейчас на многочисленных онлайн-площадках ведутся бурные дискуссии с участием как ученых, так и простых любителей астрономии. Им не дает покоя тот факт, что он может упасть на планету.