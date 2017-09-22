Аспириновая маска для лица для проблемной кожи
2015-05-18 07:44
Аспириновая маска для лица для проблемной кожи
Невероятно экономичное и действенное средство для ухода за кожей.
Красивая, шелковистая кожа ровного оттенка и без следов воспаления – это мечта любой девушки. Однако не каждая представительница прекрасного пола награждена природой безупречно чистой, фарфоровой кожей. Справиться с проблемами кожи лица довольно-таки несложно, если вооружиться простым, но весьма эффективным средством.
Противовоспалительная аспириновая маска от прыщей – это невероятно экономичное и действенное средство для ухода за кожей, которую под силу приготовить любой девушке, которая желает обрести здоровую кожу улучшить тон ооличчя. Ее стоимость демократична, ведь фармацевтический аспирин по карману каждому.
Безусловно, основной проблемой, с которой эффективно справляется аспириновая маска для лица, где есть прыщи, воспаления и чрезвычайно повышенное отделение кожного сала. Аспирин предотвращает последующее развитие акне, подсушивает воспаленные участки кожи и выравнивает ее поверхность.
Не стоит использовать маску, состоящую исключительно из одного аспирина, если кожа принадлежит к “сухому” типу. Дополнительно питать эпидермис позволит мед. Чрезвычайно полезный аспирин с медом для лица борется с прыщами, очищает поры и питает кожу, которая требует особого ухода. Перед нанесением готовой аспириновой маски, содержащей так же чайную ложку меда, следует провести тестирование на отдельном участке тыльной стороны ладони. Это позволит определить возможный риск возникновения аллергических реакций на поверхности кожи, а также оценить эффективность косметического средства.
Как правило, маска для лица с медом и аспирином используется не чаще одного раза в неделю, так как консистенция размельченного аспирина содержит мелкие, но грубые по отношению к коже лица абразивные частицы. Они воздействуют на кожу аналогично действию любого скраба для кожи. Глубоко очищая поры и избавляя лицо от черных точек маска для лица с аспирином подготавливает эпидермис для активного питания – меда. Таким образом, маска для лица с аспирином не только очищает кожу, стимулирует обновление клеток, но также питает и повышает эластичность нежной кожи лица.
Маска для лица “Мед и аспирин” делается по рецепту:
Берем 4 таблетки аспирина, размельчаем. Добавляем туда 1 чайную ложку воды и пару капель жидкого меда. Все размешиваем и аккуратно наносим на лицо, избегая области вокруг глаз. Держим маску на лице 10 минут, затем смываем ее теплой водой. Если будет жечь, то смывайте аспириновую маску сразу. Делается такая маска из аспирина и меда 1 раз в неделю.
Мед и аспирин для лица полезен тем, что он успокаивает кожу, освежает цвет лица. Это самая универсальная маска.