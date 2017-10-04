Арсен Мирзоян показал милое фото своей дочери (фото)
2017-10-04 07:07
Арсен Мирзоян показал милое фото своей дочери (фото)
Известный певец порадовал своих поклонников изображением из семейного альбома.
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Звездные родители Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко нечасто показывают поклонникам свою дочь Ниночку, которой недавно исполнился год, поэтому не удивительно, что редкие фотографии с малой собирают буквально невероятное количество преимуществ, информирует Rus.Media.
Так, на днях фото подросшего дочери поделился Арсен Мирзоян: похоже, что семья вышла насладиться первой осенней прохладой в парк, где Нина собрала целый «урожай» для белок, а Мирзоян креативно Тони признался в любви.
“Точка на карте, где растет каштан. Зима скоро, собираем Білочкам прикорм”, – подписал певец фото с Ниной.