Архитектурная история здания Черниговской ОГА (Фото)

magictr | 09.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Здание губернской земской управы — размещалась эта небольшая угловая сооружение с балконом на углу современных проспекта Мира и улицы Шевченко, а возведено оно было в 1814 году для губернских учреждений.

В 1908-1910 годах вплотную к южной стене существующего здания по тогдашней улице Святославській возведен новый трехэтажный дом в стиле неоклассицизма. Так сооружение и встретила новую эпоху.

В 1935-37 годах старый угловой дом по проекту архитектора Касьянова было надстроено и перестроено в единой стилистике с новым корпусом.

В 1940-х, при восстановлении поврежденной сооружения, перестроенном до войны дома предоставили декор, похожий на декор здания 1910 года, а в 1980-х годах были сделаны последние достройки, которые удлинили крылья здания.

Сейчас здесь областная государственная администрация.

Источник: Интересный Чернигов

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