Архитектурная история здания Черниговской ОГА (Фото)
Здание губернской земской управы — размещалась эта небольшая угловая сооружение с балконом на углу современных проспекта Мира и улицы Шевченко, а возведено оно было в 1814 году для губернских учреждений.
В 1908-1910 годах вплотную к южной стене существующего здания по тогдашней улице Святославській возведен новый трехэтажный дом в стиле неоклассицизма. Так сооружение и встретила новую эпоху.
В 1935-37 годах старый угловой дом по проекту архитектора Касьянова было надстроено и перестроено в единой стилистике с новым корпусом.
В 1940-х, при восстановлении поврежденной сооружения, перестроенном до войны дома предоставили декор, похожий на декор здания 1910 года, а в 1980-х годах были сделаны последние достройки, которые удлинили крылья здания.
Сейчас здесь областная государственная администрация.
Источник: Интересный Чернигов
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