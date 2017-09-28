Археологи нашли девочку, которая пролежала во льдах 500 лет (фото, видео)
2016-11-01 20:50
Археологи нашли девочку, которая пролежала во льдах 500 лет (фото, видео)
Девочка-подросток 14-15 лет, которую принесли в жертву около 500 лет назад, все минувшие столетия пролежала во льдах на вершине.
Группа исследователей из университета Нью-Йорка (City University of New York) во главе с Анжеликой Кортелс (Angelique Corthals) изучила образцы мумии (так называемой Maiden, “Девицы”).
Вместо традиционного анализа ДНК ученые изучили белки в тканях и установили, что у внешне здоровой девочки была бактериальная легочная инфекция, напоминающая туберкулез. Впервые инфекция выявлена у мумии.
Девочка-подросток 14-15 лет, которую принесли в жертву около 500 лет назад, все минувшие столетия пролежала во льдах на вершине шеститисячника, что способствовало отличному сохранению. Рядом с ней обнаружили замороженные тела еще двух юных жертв: семилетнего мальчика и шестилетней девочки.
Уникальная мумия была обнаружена в 1999 году на склоне вулкана Льюльяйльяко (Llullaillaco), возвышающегося на 6739 метров над уровнем моря на границе Аргентины и Чили.
Было найдено три мумии, которые, в отличие от бальзамированих египетских “коллег”, подверглись глубокой заморозке. Тело семилетнего мальчика также стали изучать, а вот исследовать останки шестилетней девочки ученые пока не решаются. Вероятно, в нее некогда попала молния, что может сказаться на точности результатов исследования.
Скорее всего, трех детей принесли в жертву, о чем свидетельствуют находящиеся рядом с ними артефакты: золото, серебро, одежды, миски с едой и экстравагантный головной убор из белых перьев неизвестных птиц.
Историки предполагают, что дети были выбраны инками за их красоту (кроме того, дети считались более чистыми существами, нежели взрослые). Инки не так часто приносили детей в жертву.
В ходе предыдущих исследований было установлено: перед тем как принести детей в жертву, в течение года их кормили “элитными” продуктами – маисом и высушенным мясом лам, хотя до этого они ели исключительно крестьянскую пищу, состоящую из картофеля и овощей.