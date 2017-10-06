Арестована ОПГ “Торпеды” которые готовила покушение на Авакова – Аброськин
2017-10-05 22:11
Арестована ОПГ “Торпеды” которые готовила покушение на Авакова – Аброськин
Сегодня суд арестовал членов ОПГ без возможности внесения залога.
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Арестованы члены организованной преступной группы, которых подозревают в причастности к серии взрывов, в том числе в Умани и в Киеве, готовила покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, передает Rus.Media.
Об этом в эфире телеканала “Прямой” заявил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
“Проводя ряд обысков по месту жительства этих преступников, мы обнаружили ряд вещественных доказательств как в информационном виде, в технических материалах и средствах, так и в документальном, что эти люди вынашивали намерение совершить покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова”, – заявил Аброськин.
Заместитель председателя Нацполіції отметил, что у следствия есть материальные подтверждения этих планов.
“Следующим шагом было покушение на министра, непосредственно по адресу его проживания. Они активно искали адрес, установили и готовились с использованием специальных технических средств осуществить эту задачу”, – подчеркнул Аброськин.
По его словам, у группы были взрывчатые вещества и гранаты. “Они рассматривали возможность использования квадрокоптеров и другой летательной техники для сброса взрывчатого средства”, – добавил он.