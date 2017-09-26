Аренда жилья с правом выкупа: новая программа правительства
2017-09-26 11:59
Аренда жилья с правом выкупа: новая программа правительства
Уже к концу 2017 года украинцам могут разрешить арендовать квартиры с правом выкупа.
Такую программу разработал Государственное ипотечное учреждение.
Об этом пишет издание Rus.Media.
Таким образом можно стать собственником жилья в лизинг через 20 лет. Ежемесячно нужно будет платить за жилье в среднем 5200 гривен.
Сейчас готовят пилотный проект – первые 100 квартир в Киеве могут передать в эксплуатацию до конца этого года. С 2018 года чиновники планируют охватить все регионы.
В первую очередь таким образом планируют обеспечить жильем воинов АТО. Далее на очереди украинцы, которые получают зарплату из государственного бюджета.
Правда, застройщики настроены скептически относительно таких планов, ведь десять тысяч гривен за квадратный метр (цена, по которой государство планирует выкупать жилье) в нынешних реалиях – нереально.