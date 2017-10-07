ARCore дополненная реальность от Google
2017-08-30 15:07
ARCore дополненная реальность от Google
Компания Google представила платформу дополненной реальности, которая позволяет размещать виртуальные объекты в реальном мире.
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Описание платформы, получившей название ARCore, было опубликовано в блоге Google для Android-разработчиков.
Новая платформа Google представляет собой набор программных средств (SDK), с помощью которого сторонние разработчики могут реализовать технологии дополненной реальности в свои приложения. Используя данные с камеры, акселерометра и гироскопа, ARCore определяет точное положение устройства в окружающем пространстве. Кроме этого, система точно определяет горизонтальные поверхности и позволяет “привязывать” к ним положения виртуальных объектов. Также она учитывает окружающее освещение и позволяет разработчикам реалистично подсвечивать объекты в своих приложениях или же создавать тени.
Отметим, что это не первая подобная разработка Google. Ранее компания представила платформу Tango, однако она, в отличие от ARCore совместима только с двумя имеющимися на рынке смартфонами, которые оснащены специальными камерами. ARCore же, по словам разработчиков, сможет работать не только с новыми устройствами, но и с уже существующими, включая Google Pixel и Samsung Galaxy S8.
Гоогле рассчитывает, что до конца тестового периода, сроки которого не уточняются, ARCore будет использоваться на 100 млн устройств.