Apple всполошилась из-за взрывных iPhone
2017-10-02 18:35
Apple всполошилась из-за взрывных iPhone
Похоже, ненадежность батарей новых флагманов подорвет репутацию компании.
Apple начала расследование случаев взрыва новых iPhone 8, передает Rus.Media. Судя по фото взорванного телефона, произошло вздутие телефонного аккумулятора.
После презентации новых смартфонов компании, в сети начала появляться информация о том, что в некоторых iPhone 8 Plus вздулися аккумуляторы, деформируя корпус устройства. При этом сам взрыв происходит при зарядке с помощью зарядного устройства, который идет в комплекте при покупке телефона.
Стоит отметить, что один из пользователей пытался зарядить телефон, у которого заряда было больше 70%. Кроме “раздувания” аккумулятора, задняя крышка и дисплей телефона отдалялись друг от друга, создавая небольшое расстояние.
В связи с этим компания Apple официально объявила, что намерена провести тщательное расследование всех подобных случаев, чтобы узнать причину неприятных инцидентов.