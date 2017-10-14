Apple ради гибкого iPhone сотрудничает с LG
2017-10-13 15:02
Apple ради гибкого iPhone сотрудничает с LG
Apple начала сотрудничать с LG Display в рамках проекта по созданию гибкого iPhone.
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Американский технологический гигант не стал работать с Samsung, опасаясь возможного использования технических данных южнокорейским конкурентом.
Samsung работает над созданием гибкого смартфона, передает Rus.Media.
LG Display создала специальную группу по выпуску гибких OLED-экранов для Apple. Что касается разработки других компонентов для смартфонов, то ими должна заняться LG Innotek.
Анонимные источники заявляют, что старт производства гибких дисплеев для Apple в настоящее время запланировано на 2020 год.
Samsung готовится представить собственный гибкий смартфон уже в будущем году.