Apple потеряла $43 млрд из-за iPhone 8
2017-09-25 10:51
Apple потеряла $43 млрд из-за iPhone 8
Рыночная капитализация Apple на этой неделе уменьшилась уже более чем на 43 млрд. долларов.
Стоимость акций Apple на торгах в пятницу, 22 сентября, снизился на 1,5%, сообщает СМИ, передает Rus.Media.
С начала недели цена упала более чем на 5,2% – это самое существенное снижение с апреля 2016 года. Рыночная капитализация Apple на этой неделе уменьшилась уже более чем на 43 млрд. долларов.
Согласно оценкам аналитика Above Avalon Нейла Кибарта, продажи iPhone 8 в первый уик-энд могут оказаться минимальными за три года.
В этом месяце Apple повысила цены почти на всю продукцию. За пределами США эти повышения могут показаться более заметными для потребителей: iPhone 8 стоит 699 долларов, за исключением налогов на продажу, 699 фунтов стерлингов в Великобритании, в том числе НДС – на 100 больше, чем iPhone 7 год назад.
Аналитики Morgan Stanley рассматривают это повышение цен как знак уверенности Apple в способности к инновациям. Они прогнозируют, что средняя цена продажи iPhone вырастет до 784 долларов в следующем году из 606 в последнем квартале.
Ранее Apple получила 760 миллиардов долларов от продажи iPhone, начиная с 2007 года, когда гаджет впервые поступил в продажу.