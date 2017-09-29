Apple посоветовала кому лучше не использовать Face ID
2017-09-29 11:31
Apple посоветовала кому лучше не использовать Face ID
Система распознавания лиц Face ID, которая появится в новом iPhone X, может давать сбои при работе с лицами близких родственников, например братьев и сестер, а также с лицами детей в возрасте до 13 лет и близнецов.
Отмечается, что во всех этих случаях, чтобы избежать ложного срабатывания или несрабатывания системы разблокировки телефона в Apple рекомендуют использовать другие способы защиты, например, цифровой код, сообщает Rus.Media
Ранее Apple утверждала, что система распознавания лиц Face ID значительно совершеннее чем другие подобные разработки и дает сбой в одном случае на миллион. Ее, как утверждают в компании, невозможно обмануть с помощью фотографии или маски. Также система будет работать, если пользователь отрастит бороду, наденет шляпу или очки. Это будет осуществляться за счет постоянного самообучения системы на основе снимков лица владельца телефона после успешных разблокирований.